Il dato: Fiorentina prima in Italia e (quasi) seconda in Europa per giovani schierati

Il portale Thekorner.it, specializzato in statistiche sul mondo del calcio, ha deciso di mettere a confronto le squadre dei cinque maggiori campionati europei che schierano maggiormente i giocatori nati tra il 1997 e il 2003. In questa speciale classifica, al primo posto figura la Fiorentina con 12.287 minuti, seguita da Genoa e Milan. La squadra viola spicca anche al di fuori della nostra penisola, insidiando da vicino lo Schalke 04 (secondo con 12.834′) e venendo staccata solo dai francesi del Lille, primi per distacco con oltre 14.000 minuti. La Fiorentina si mette dietro squadre come Nizza, Lipsia, Tolosa, Real Sociedad e Chelsea, da sempre attente alla crescita dei propri giovani talenti.