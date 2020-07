I viola per sfatare il tabù tardini. La vittoria manca dai tempi di Mutu

Tuttomercatoweb analizza la sfida di questa sera con le statistiche delle due squadre. Per quanto riguarda la ripresa post Covid troviamo sicuramente gli emiliani più in forma rispetto ai viola e certo non servivano i numeri per dimostrarlo. Il Parma ha infatti travolto il Genoa, poi però ha perso, sia pur di misura, contro Inter e Verona. La Fiorentina invece ha fatto un solo punto in tre gare, peggiorando ulteriormente la propria posizione in classifica. Per quanto riguarda i precedenti al Tardini tra le due squadre vediamo ancora i ducali in vantaggio: nelle ultime due sfide giocate a Parma il risultato è stato lo stesso: 1-0 per i padroni di casa. Emiliani in vantaggio 8 a 4 in fatto di vittorie. Ultimo successo gigliato il 2-1 del 13 gennaio 2008, arrivato grazie ad una doppietta di Mutu.