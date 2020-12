I numeri di Fiorentina-Verona. I tiri in porta latitano e non solo

Qui sotto vi riportiamo i dati ufficiali della Lega Serie A per Fiorentina-Verona. Spicca soprattutto l’unico tiro nello specchio della porta della Fiorentina calciato con il rigore di Vlahovic contro i 3 del Verona che non ha certo brillato. E’ sicuramente un dato allarmante che sintetizza la pochezza delle azioni d’attacco della Fiorentina che ha calciato altre 6 volte non cogliendo mai lo specchio (2 respinti e 4 fuori). Altro dato da rivedere e migliorare senza dubbio è quello dei cross: solo 5 riusciti su 18 che rappresentano poco più di un quarto. Troppo poco. Anche il Verona non ha certo brillato giocando di rimessa e lasciando l’iniziativa ai giocatori di Prandelli (solo 174 passaggi riusciti).

LE STATISTICHE DEI SINGOLI GIOCATORI