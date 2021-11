Gol in tutti i modi per Vlahovic, in Serie A nessuno come lui. Il dato

Un dato interessantissimo coinvolge la stagione di Vlahovic. Si tratta dell'unico calciatore ad aver segnato, fin qui, in tutte le maniere.

C'è una statistica piuttosto curiosa e allo stesso tempo affascinante per quel che riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, è l'unico che, in questa Serie A, ha segnato in praticamente tutte le maniere possibili. Gol di destro, gol di sinistro, gol di testa, a segno su rigore e su punizione diretta, come detto, Dusan è fin qui l'unico a esserci riuscito in questo campionato. Un dato che, una volta in più, dimostra la forza straordinaria di questo calciatore.