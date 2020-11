La Lega Serie A ha diramato il bollettino del giudice sportivo. Seconda sanzione per Cristiano Biraghi “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Terza sanzione, invece, per Pol Lirola. Guardando in casa Milan, avversario della Fiorentina domenica pomeriggio, sono stati sanzionati: Castillejo, Kessie, Rebic e Calabria.