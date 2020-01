Giudice Sportivo – Salgono a 4 i difensori viola in diffida. Sanzioni per Lazio (razzismo) e Juve (invasione)

Con le ammonizioni di Milenkovic, Lirola e Caceres avvenute in Bologna-Fiorentina sono saliti a 4 i diffidati in casa viola. Considerato che prima della gara contro i felsinei, l’unico diffidato era Dalbert, possiamo evidenziare come i componenti dell’intera difesa gigliata, tranne il capitano Pezzella, siano a rischio squalifica nel prossimo confronto con la SPAL, a cui mancherà l’ex viola Tomovic per squalifica.

