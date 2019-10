Giudice Sportivo: cori razzisti a Dalbert, multata l’Atalanta. Fermati Tudor e Fonseca

10.000 euro di multa all’Atalanta. E’ questa la sanzione che il Giudice Sportivo ha comminato alla società bergamasca per i cori razzisti dei propri tifosi al giocatore viola Henrique Dalbert in occasione del match del 22 settembre. Il brasiliano si lamentò con l’arbitro Orsato del comportamento di alcuni tifosi nerazzurri che portò l’arbitro a fermare il gioco per qualche minuto. Questo il comunicato:

Letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli organi federali e preposti all’ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l’interruzione della gara tempestivamente disposta dal direttore di gara e considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria, per i suddetti cori la società Atalanta debba rispondere ai sensi dell’articolo 28 comma 4 CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico, debba essere, in applicazione degli artt. 12 comma 1 e 29 CGS determinata nella misura che segue: Delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con la sanzione dell’ammenda di 10.000 euro.

Due giornate di squalifica per Paulo Fonseca da parte del giudice sportivo e 15.000 euro di multa alla Roma per aver consentito l’ingresso in campo del preparatore atletico Nuno Romano, non tesserato, mentre l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor prende una giornata di squalifica “per avere, al 18° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento irrispettoso” al Franchi.