Franchi quarto per presenze: quasi 36.000 spettatori di media a Firenze

Quarto per media spettatori in queste prime sei giornate di Serie A. Lo stadio Artemio Franchi risulta tra i più frequentati d’Italia, complice il rinnovato entusiasmo e due match di cartello nelle prime battute del campionato (Napoli e Juventus). Oltre 35.000 presenze di media (riporta Transfermarkt.it), dietro all’inarrivabile San Siro (63.000 per l’Inter, quasi 60.000 per il Milan) e lo Juventus Stadium, ma soprattutto davanti a piazze importanti come Roma e Napoli. Rocco Commisso ha fatto sì che i tifosi si riavvicinassero alla Fiorentina, e gli ultimi risultati positivi inanellati dalla squadra di Montella stanno facendo sì che gli incassi al botteghino crescano.