“Franchi” e maglia viola, due incantesimi da spezzare per la Fiorentina

Più che di “tabù”, potremmo iniziare a considerarlo una mezza “maledizione”, anzi mezze “maledizioni”, quelle che stanno affliggendo la Fiorentina negli incontri casalinghi in campionato. Torniamo ad evidenziare le strisce negative aperte della Fiorentina sia per quello che concerne la mancanza di successi interni in Serie A e, in generale, la carenza stagionale di vittorie in maglia viola, due dati in netta controtendenza con la tradizione gigliata. La vittoria al “Franchi” contro la SPAL dello scorso 12 gennaio, infatti – scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione – non solo rappresenta l’ultima affermazione casalinga in campionato, ma trattasi anche dell’unica vittoria ottenuta a Firenze nelle ultime 12 gare di Serie A. Restando in ambito di gare casalinghe, e a “porte chiuse”, ricordiamo che l’ultimo successo interno senza pubblico risale ancora a quello ottenuto l’11 febbraio 2007 contro l’Udinese. L’altro incantesimo da spezzare riguarda l’assenza di vittorie, in generale, ottenute in maglia viola. Dal successo casalingo contro l’Atalanta in Coppa Italia del 15 gennaio, infatti, la squadra di Iachini ha conseguito 4 pareggi e 4 sconfitte nelle 8 partite successive disputate con la tradizionale casacca viola.