Fiorentina – “Lista dei 25”, la situazione aggiornata. L’esercito degli “U22” compensa i vuoti dei vincolati (e non)

Di seguito mostriamo l’attuale “lista dei 25” dalla Fiorentina (a cui sono stati aggiunti alcuni “under 22”, cioé i giocatori nati dopo il 1° gennaio 1997, per i quali non esistono vincoli numerici).

Ricordiamo che 17 giocatori, su questi 25, possono essere inseriti nella lista senza nessun vincolo (salvo quelli preesistenti per gli extracomunitari).

Gli altri 8, invece, devono avere militato almeno 3 anni nel vivaio viola. Il regolamento permette, per quello che riguarda questa quota di 8 “vincolati”, la possibilità di inserire, al massimo, 4 giocatori che abbiano militato almeno 3 anni nei settori giovanili di squadre italiane in genere.

****************

Attualmente la Fiorentina può inserire nella lista:

– 3 giocatori “formati nel club” (di cui nessuno “formato in Italia”)

– 5 giocatori senza vincoli

NB: in grassetto abbiamo indicato gli extracomunitari

****************

CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

CLICCA PER LEGGERE LE DATE DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

****************

“LISTA DEI 25” ATTUALE:



Portieri​​​​​​​​

BRANCOLINI [under 22]

CEROFOLINI [under 22]

CHIORRA [under 22]

DRAGOWSKI [under 22]

TERRACCIANO [formato in Italia]

​————————-

Difensori​​​​​​​​

BIRAGHI [formato in Italia]

CECCHERINI [formato in Italia]

HANCKO [under 22]

HRISTOV [under 22]

MILENKOVIC [under 22]

PEZZELLA

RANIERI [under 22]

RASMUSSEN [under 22]

TERZIC [under 22]

VENUTI [formato nel club]

VITOR HUGO

————————-

Centrocampisti​​​​​​​​​​​​​​​​

BARONI [under 22]

BELOKO [under 22]

BENASSI [formato in Italia]

CASTROVILLI [under 22]

CRISTOFORO

DABO

MONTIEL [under 22]

SALIFU

SAPONARA

SCHETINO

VERETOUT

————————-

Attaccanti

BAEZ

CHIESA [under 22]

EYSSERIC

GORI [under 22]

MELI [under 22]

SIMEONE

SOTTIL [under 22]

THEREAU

VLAHOVIC [under 22]



**********************

LEGGI ANCHE:

– Tutte le classifiche del RANKING UEFA e RANKING FIFA

– Tutti i risultati di CHAMPIONS LEAGUE ed EUROPA LEAGUE

– Da Baresi a Pellissier, oltre venti anni di maglie ritirate in Italia

– TUTTITALENTI.COM – Le schede dei giovani talenti

**********************