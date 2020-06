Fiorentina contro il tabù “giugno”: in Serie A una sola vittoria negli ultimi 60 anni

La Fiorentina tornerà in campo quest’oggi dopo 106 giorni da quell’Udinese-Fiorentina 0-0 datato 8 marzo 2020. Per ritrovare un lasso di tempo così lungo senza gare ufficiali della squadra gigliata – come riporta Roberto Vinciguerra su La Nazione – bisogna tornare indietro fino all’anno del fallimento, quando, da quel Perugia-Fiorentina 2-0 del 5 maggio 2002 al Florentia Viola-Pisa 0-1 del 21 agosto successivo passarono 108 giorni. La squadra di Iachini cercherà di ritrovare col Brescia quel successo che le manca dalla trasferta di Genova del 16 febbraio (Sampdoria-Fiorentina 1-5). Anche per ritrovare l’ultima gara ufficiale disputata nel mese di giugno bisogna tornare indietro fino al periodo post fallimento, ossia al 20 giugno 2004, giorno in cui i viola pareggiarono 1-1 al “Franchi” la gara di ritorno del play off promozione contro il Perugia. L’ultima volta dei gigliati a giugno in Serie A, invece, risale al 17 giugno 2001 (Fiorentina-Napoli 1-2). Il sesto mese dell’anno, a livello di gare di Serie A, non è stato particolarmente positivo per la Fiorentina negli ultimi 60 anni, visto che i viola si sono imposti solo in un’occasione, esattamente il 6 giugno 1993 (Fiorentina-Foggia 6-2).