Fiorentina, che partita: Juventus schiacciata. I numeri sugli angoli confermano la superiorità viola

La Fiorentina conquista il primo punto in campionato, ma contro la Juventus avrebbe meritato di più. La squadra vista a Marassi contro il Genoa è solo un lontano, brutto ricordo. I viola corrono, tengono i ritmi alti nonostante il caldo asfissiante. Nel primo tempo vanno vicini al gol con Chiesa (di carambola) e Dalbert (che errore di testa). Nella ripresa sfiorano il vantaggio nuovamente con il terzino sinistro ex Nizza e Inter e con Milenkovic. La Juventus, di fatto, non impensierisce quasi mai la formazione di Vincenzo Montella. Insomma: una superiorità quasi netta quella della Fiorentina sulla Vecchia Signora. Confermata anche da un dato: 10 angoli a zero per Chiesa e & co. Da quando è tornato a Firenze, Montella non ha mai vinto in Serie A, ma se oggi è riuscito a fermare una corazzata come quella di Sarri, parte del merito è anche suo.

