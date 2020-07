Fiorentina-Cagliari, ossia lo scontro fra chi fa pochi punti in casa e pochi punti in trasferta

Una sola vittoria nelle ultime 11 partite giocate in casa in campionato (la Fiorentina), una sola vittoria nelle ultime 10 gare disputate in trasferta in Serie A (il Cagliari). La sfida odierna del “Franchi” nasce sotto questi auspici non certo esaltanti, che evidenziano una certa difficoltà per entrambe le squadre nell’affrontare le gare interne (per i viola) e quelle esterne (per gli isolani).

Se sul versante rossoblù, però, gli 8 punti conquistati nelle ultime 10 trasferte costituiscono un “bottino” abbastanza accettabile, sul fronte gigliato non si può dire lo stesso dei soli 8 punti guadagnati nelle ultime 11 apparizioni interne in Serie A, che hanno visto la squadra di Iachini vincere, per l’ultima volta il 12 gennaio contro la SPAL.

A complicare il tutto ci si mette anche il recente bilancio degli scontri diretti contro gli isolani, mai così negativo per i viola, che negli ultimi 4 scontri diretti hanno conseguito un pareggio e 3 sconfitte. Le cose non vanno meglio al “Franchi”, dove, negli ultimi 8 anni contro il Cagliari la Fiorentina è riuscita a strappare un solo successo (nel 2017, di misura e a tempo scaduto con Kalinic).