Fiorentina, ad Udine per migliorare il cammino in trasferta

La gara di Udine per la Fiorentina è fondamentale da tanti punti di vista. Per la classifica, in primis, e per dare finalmente continuità ai propri risultati, dopo l’importante vittoria ottenuta al Franchi nove giorni fa contro lo Spezia. In terra friulana, questo pomeriggio, la truppa di Cesare Prandelli avrà l’occasione di poter migliorare il proprio ruolino di marcia per quanto concerne le partite in trasferta. Solo sei i punti ottenuti fuori dalla Toscana, di cui tre nella memorabile serata pre-natalizia di Torino contro la Juve. Peggio della Fiorentina ha fatto soltanto il Crotone, con due punti conquistati. L’ultimo successo in casa dell’Udinese, escluso quello di questa stagione in Coppa Italia, risale a quasi tre anni fa, quando i gigliati espugnarono la Dacia Arena grazie alle reti di Veretout e Simeone, in occasione del recupero del match saltato a causa della tragedia-Astori.