Fiorentina a picco nel ranking UEFA: l’Europa “offre” un’altra occasione ai viola

Pessime notizie per la Fiorentina sul fronte Ranking UEFA. L’attuale 81° posto (occupato insieme al Milan) diventerà, quasi sicuramente, il 108° all’inizio stagione 2020-21 [CLICCA]. Trattasi di posizioni abbastanza sconosciute per la squadra viola che nell’ultima annata ha perso più di 40 posti. Non sarà facile tornare, nel giro di pochi anni, ai “fasti” del 2010 (grazie alle prestazioni della squadra di Prandelli) e del 2017 (in seguito ai buoni risultati ottenuti con Montella) in cui la Fiorentina aveva raggiunto la 24° posizione continentale.

La prossima stagione, come ben sappiamo, la squadra di Iachini non disputerà le manifestazioni internazionali ed il rischio, reale, è quello di perdere pochi altri posti considerato che esiste il “paracadute” dei punti della nazione. Il problema, a quel punto, potrebbe acuirsi nel caso in cui le squadre italiane non dovessero conseguire risultati positivi a livello continentale.

Il ritorno in Europa League, per i motivi appena elencati, resta, quindi, uno degli obiettivi della Fiorentina per quello che concerne il prossimo torneo. Da evidenziare come la squadra viola possa tentare di rientrare nel giro europeo anche attraverso la Conference League (una sorta di “Europa League 2”), la nuova competizione organizzata dalla UEFA che prenderà il via dall’estate del 2021.

Comunque sia, per arrivare a disputare nuovamente una competizione continentale, la Fiorentina deve tornare a competere per i posti di vertice o vincere la Coppa Italia. Non esistono altre strade.

-> CLICCA PER LEGGERE IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO