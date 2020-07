Fiorentina a Lecce con la forza della buona media in trasferta. Pezzella fa 100 in viola

La Fiorentina scenderà in campo a Lecce con l’imperativo di non perdere. Il fatto che la squadra dell’ex Liverani, in questo momento, occupi il terz’ultimo posto in classifica non comporta neanche il bisogno di scomodare numeri e statistiche per capire quanto sia importante per i viola dover tornare dalla trasferta pugliese con, almeno, un punto in “tasca”. A rendere la cosa più probabile ci pensano, volendo, dei dati abbastanza eloquenti che riguardano i rendimenti stagionali delle due squadre, con i viola che, in trasferta, conquistano in media il 27% dei punti in più di quelli casalinghi ed il Lecce che, nelle partite interne, ha conquistato meno punti rispetto a quelle giocate in trasferta. Anche la buona media realizzativa dei viola in trasferta (un gol e mezzo per la precisione) può far ben sperare, soprattutto se “mixata” con la modesta difesa casalinga del Lecce, di gran lunga la peggiore del campionato con 33 gol subiti, in grado di restare imbattuta in una sola occasione (col Torino) e di subire almeno 2 reti in ben 8 gare. Chiudiamo ricordando che capitan Pezzella taglierà a Lecce il traguardo delle 100 gare ufficiali in maglia viola, grazie alle quali raggiungerà Badelj e Chiesa nel ristretto numero degli “ultra centenari” presenti nella rosa attuale.