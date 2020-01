Fiorentina a caccia del poker di vittorie

Contro il Genoa la Fiorentina di Iachini – scrive La Nazione – proverà ad allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. La squadra viola, infatti, è reduce da tre affermazioni consecutive (2 in A ed una in coppa Italia), in cui ha realizzato 5 gol, subendone uno solo. Se per risalire all’ultima volta in cui i gigliati hanno conseguito un filotto di tre successi consecutivi in campionato ci basta tornare indietro di pochi mesi, esattamente all’ottobre scorso, per ritrovare quattro vittorie consecutive in gare ufficiali dobbiamo risalire fino ad aprile 2018, nelle gare successive alla scomparsa di Davide Astori. Allora la squadra viola allenata da Pioli reagì alla grande alla tragedia che l’aveva colpita. Curioso notare come la striscia di sei successi consecutivi di quel periodo venne interrotta dallo 0-0 al «Franchi» contro la Spal in una gara diretta da Orsato, fischietto designato per dirigere proprio Fiorentina-Genoa.