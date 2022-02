Fiorentina, 42 punti in 25 giornate. I precedenti fanno sognare in grande

Una statistica che promette bene

La Fiorentina vola altissima in classifica: sono ben 42 i punti in 25 giornate, un'infinità rispetto alla scorsa stagione. Il dato, se rapportato a qualche anno fa, può davvero far sognare la piazza Viola. Questo traguardo era già stato raggiunto da Montella nella sua prima avventura alla guida dei gigliati nel 2012-2013 e nel 2014-2015. In entrambi i casi la Fiorentina chiuse la stagione al quarto posto. Un risultato che, se ripetuto, significherebbe Champions League. Ma meglio dirlo a bassa voce...