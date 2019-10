Filotto di tre vittorie per la Fiorentina dopo 18 mesi e 13° successo consecutivo contro l’Udinese al “Franchi”

La Fiorentina ha ospitato per la 50° volta l’Udinese in una gara ufficiale. Consuntivo a senso unico per i viola, grazie alle 35 vittorie e a sole 5 sconfitte, l’ultima datata 11 novembre 2007 (Fiorentina-Udinese 1-2). Nelle successive 13 gare disputate al “Franchi” la Fiorentina ha sempre sconfitto la squadra friulana. La squadra viola ha centrato anche terza vittoria consecutiva (evento che non si verificava dall’aprile 2018) ed anche la seconda vittoria casalinga consecutiva, dopo l’ultimo “uno-due” al “Franchi” del settembre 2018.

—————

CLICCA PER LEGGERE:

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI “SERIE A”

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI “SERIE B”

– RISULTATI E CLASSIFICA “PRIMAVERA 1”

– RISULTATI E CLASSIFICA DI “SERIE A” FEMMINILE