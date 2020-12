FIFA Best Awards 2020: i tre finalisti per il miglior giocatore, il 17 la premiazione

In assenza del Pallone d’Oro, quest’anno il premio più ambito a livello individuale è certamente il FIFA Best Awards 2020. Sono usciti quest’oggi i tre finalisti che si contenderanno il titolo di calciatore più forte del mondo per la stagione 2019/20. I tre sono Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il polacco sembra il favorito per il trionfo finale, dopo aver vinto tutto la scorsa stagione col Bayern Monaco. L’ex Dortmund era stato peraltro eletto miglior calciatore della scorsa Champions League. Per il titolo di miglior portiere, sono stati selezionati come finalisti Alisson del Liverpool, Neuer del Bayern Monaco e Oblak dell’Atletico Madrid. Per quello di miglior allenatore, Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick e Jurgen Klopp. La cerimonia si svolgerà il 17 dicembre a Zurigo, con un evento in streaming.

Le altre categorie con i finalisti selezionati dalla FIFA:

The Best FIFA Women’s Player: la miglior giocatrice

Lucy Bronze (England / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Pernille Harder (Denmark / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

Wendie Renard (France / Olympique Lyonnais)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: il miglior portiere del calcio femminile

Sarah Bouhaddi (France / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)

The Best FIFA Women’s Coach: il miglior tecnico o la miglior allenatrice

Emma Hayes (England / Chelsea FC Women)

Jean-Luc Vasseur (France / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Netherlands / Dutch national team)

Finalisti Best FIFA Award 2020 – Il FIFA Puskás Award

Giorgia De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão – Brazil] (25 August 2019)

Son Heung min (COR)– Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League – England] (7 December 2019)

Luis Suarez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [LaLiga – Spain] (7 December 2019)

Paolo Rossi, le iniziative della Serie A per ricordarlo: non solo il lutto al braccio

Pelé ricorda Paolo Rossi: “Venne a vedermi a Firenze in un’amichevole contro la Fiorentina”