“Fermato” l’arbitro di Fiorentina-Empoli? No, sarà in campo a San Siro

Tutti regolarmente designati gli arbitri di Fiorentina-Empoli

Rispetto a quanto ipotizzato, non è stato preso alcun provvedimento contro l'arbitro di Fiorentina-Empoli Luca Massimi, che sarà regolarmente in campo a San Siro sabato pomeriggio in veste di IV ufficiale per Inter-Hellas Verona. Normale designazione anche per il IV ufficiale Meraviglia, che sarà il VAR di Alessandria-Pordenone. Anche la "coppia" al VAR designata per Fiorentina-Empoli sarà regolarmente operativa durante il week end: Maresca (VAR) arbitrerà Cosenza-Monza, mentre Giallatini (AVAR) sarà il primo assistente di Chiffi sabato sera per Cagliari-Juventus -> Leggi le designazioni complete della 32° giornata di Serie A