Esordienti più “anziani”: Ribery non è il giocatore di movimento più vecchio al debutto in Serie A

Franck Ribery, grazie alla presenza in Fiorentina–Napoli 3-4 di sabato scorso, è diventato il 3° giocatore più “anziano” ad esordire in Serie A. Meglio di lui, se così possiamo dire, nonostante i 36 anni dell’attaccante francese, hanno fatto in passato il portiere dell’Empoli Pugliesi nel 2016 a 39 anni ed il centrocampista della Lazio Amilcare Barbuy, in Italia conosciuto semplicemente come “Amilcar”, nel 1931 a 38 anni, quando, in occasione di Lazio-Bari 3-2 decise di “schierarsi” titolare visto il suo doppio ruolo di giocatore-allenatore.

