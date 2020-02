Era dal 2017 che la Fiorentina non segnava 5 reti in trasferta. Nel 2013 aveva già “dilagato” al Ferraris…

Dopo quasi 2 anni e mezzo la Fiorentina torna a vincere in trasferta segnando 5 reti. L’ultima volta era datata 10 settembre 2017, quando la squadra di Pioli si impose 5-0 al “Bentegodi” di Verona contro l’Hellas nel 3° turno di campionato. Quel successo fu anche il primo per Pioli sulla panchina viola in Serie A.

Nel recente passato la Fiorentina aveva già segnato 5 reti al “Ferraris” di Genova in occasione di Genoa-Fiorentina 2-5 (1 settembre 2013).

Da evidenziare il fatto che la squadra viola abbia colto la prima vittoria in trasferta con Irrati, dopo un pareggio e 5 sconfitte consecutive subite lontano da Firenze in gare dirette dall’arbitro pistoiese.

