E ora è caccia anche al nuovo preparatore dei portieri

Dopo l’addio di Gattuso, servirà affidarsi ad un nuovo preparatore dei portieri. Non sarà Valerio Fiori, uno dei fedelissimi nello staff di Rino, non sarà Alejandro Rosalen Lopez. L’ex preparatore viola, dopo il benservito della...

Dopo l'addio di Gattuso, servirà affidarsi ad un nuovo preparatore dei portieri. Non sarà Valerio Fiori, uno dei fedelissimi nello staff di Rino, non sarà Alejandro Rosalen Lopez. L'ex preparatore viola, dopo il benservito della Fiorentina, si è accordato con il Napoli. E così la trattativa per Italiano sarà allargata a tutti i collaboratori del tecnico con cui ha lavorato in Liguria. Lo riporta La Nazione.