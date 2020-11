E’ morto Dino Da Costa. In viola fu protagonista della memorabile stagione 1960-61

E’ morto oggi a Verona, all’età di 89 anni l’ex attaccante Dino da Costa, calciatore italo-brasiliano, protagonista con le maglie di Botafogo, Roma, Fiorentina, Atalanta, Juventus, Verona e Ascoli (a cui dobbiamo aggiungere anche una presenza in azzurro).

A Firenze Dino da Costa giocò nella stagione 1960-61 (in prestito dalla Roma) segnando 12 reti in 42 gare ufficiali. Fece parte della squadra che conquistò, nella stessa memorabile annata, la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia.

La redazione di Violanews esprime le più sentite condoglianze ai parenti e agli amici dell’ex centravanti gigliato.