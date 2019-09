Dopo quasi un anno la Fiorentina torna a vincere 2 gare consecutive (di nuovo a Milano e in maglia verde…)

Prima di stasera, negli ultimi 12 mesi la Fiorentina era riuscita a vincere due gare consecutive in campionato solo un’occasione e mai nel corso del 2019. L’ultima volta in cui i viola erano riusciti ad infilare due successi “di fila” in Serie A risaliva, infatti, allo scorso dicembre, quando la squadra di Pioli sconfisse al “Franchi” l’Empoli, per poi vincere, nel turno successivo di campionato, proprio a San Siro con il Milan grazie ad un gol di Chiesa. Da evidenziare il fatto che la squadra di Montella stasera sia scesa in campo con la maglia verde, proprio come fece l’undici gigliato guidato da Pioli il 22 dicembre 2018 al “Meazza”.