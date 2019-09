Dopo oltre un anno la Fiorentina torna ad essere “bella di notte” (e in mezzo alla settimana…)

La squadra di Montella ha affrontato, e vinto, il suo primo impegno infrasettimanale della stagione in Serie A. Il bilancio dei precedenti 10 incontri disputati nel mezzo della settimana in campionato non era positivo per i viola, i quali erano riusciti a vincere solo una volta, in casa contro il Torino per 3-0, il 25 ottobre 2017. Nei successivi 4 turni infrasettimanali disputati la Fiorentina aveva conseguito 3 sconfitte ed un pareggio.

Anche per quello che riguarda le gare in notturna il consuntivo recente non era positivo per i viola, reduci da 2 sconfitte (Napoli e Genoa) nelle prime due partite stagionali disputate sotto i riflettori. Per ritrovare un successo in notturna della Fiorentina, prima di ieri sera, bisognava risalire fino al 26 agosto 2018, in occasione di Fiorentina-Chievo 6-1. Nelle successive 12 gare disputate in notturna la squadra viola aveva ottenuto 7 pareggi e 5 sconfitte.

