Conosci i giocatori della storia della Fiorentina?

Nei giorni scorsi puoi farti valere partecipando ad un gioco ideato da Violanews.com che si articolerà in 10 turni con cadenza irregolare. La tua memoria fotografica servirà ad accumulare punti e vincere il primo campionato “Indovina il giocatore”

Partecipare è semplice: dovrai indovinare più velocemente possibile i 5 giocatori della storia della Fiorentina che ti saranno mostrati postando un commento sotto la news in questione. Il vincitore, oltre alla menzione d’onore con tanto di intervista sul nostro sito, riceverà anche una Coppa in ricordo del primo campionato “Indovina il giocatore”.

E’ possibile giocare anche attraverso l’invio dei nomi alla mail redazione@violanews.com.

Ricordiamo che è possibile entrare in gioco in qualsiasi momento della “stagione”!

Quindi… stay tuned e connected. DOMANI TERZA GIORNATA!

-> CLICCA QUI per conoscere il REGOLAMENTO completo del torneo

-> CLICCA QUI per leggere la CLASSIFICA aggiornata dopo il 2° turno