Dalot-Leao: gol e assist portoghesi, l’ultima volta in A erano due assi viola

Il Milan ieri ha chiuso la partita in casa del Parma con un contropiede rifinito da Diogo Dalot e concluso da Rafael Leao, entrambi portoghesi. Il giornalista Giuseppe Pastore, su Twitter, fa notare che l’ultima volta che si era verificata una combinazione del genere tra due giocatori lusitani in Serie A risale al 2001, e chiama in causa (proprio contro il Milan) Rui Costa e Nuno Gomes, assi di quella Fiorentina capace di alzare un trofeo per l’ultima volta fino ad oggi.

