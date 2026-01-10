Viola News
Da quando esistono i numeri fissi, la maglia numero 4 della Fiorentina ha parlato, spesso, italiano
Roberto Vinciguerra
Di seguito la lista completa dei giocatori che hanno indossato la maglia viola numero 4 da quando esiste la numerazione fissa    ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

1995-96  Giovanni Piacentini

1996-97  Giovanni Piacentini

1997-98  Giovanni Piacentini

1998-99  Stefano Bettarini

1999-00  Daniele Adani

2000-01  Daniele Adani

2001-02  Daniele Adani

2003-04  Roberto Ripa

2004-05  Giorgio Chiellini

2005-06  Marco Donadel

2006-07  Marco Donadel

2007-08  Marco Donadel

2008-09  Marco Donadel

2009-10  Marco Donadel

2010-11   Marco Donadel

2011-12   ------------------

2012-13  Facundo Roncaglia

2013-14  Facundo Roncaglia

2014-15  Facundo Roncagliapoi Micah Richards

2015-16  Nenad Tomovic

2016-17  Sebastien De Maio

2017-18  Nikola Milenkovic

2018-19  Nikola Milenkovic

2019-20  Nikola Milenkovic

2020-21  Nikola Milenkovic

2021-22  Nikola Milenkovic

2022-23 Nikola Milenkovic

2023-24  Nikola Milenkovic

2024-25  Sofyan Amrabatpoi Edoardo Bove

2025-26  Marco Brescianini

