la maglia numero 4 viola
Da Piacentini a Brescianini, la storia del 4 viola da quando esistono i numeri fissi
1995-96 Giovanni Piacentini
1996-97 Giovanni Piacentini
1997-98 Giovanni Piacentini
1998-99 Stefano Bettarini
1999-00 Daniele Adani
2000-01 Daniele Adani
2001-02 Daniele Adani
2003-04 Roberto Ripa
2004-05 Giorgio Chiellini
2005-06 Marco Donadel
2006-07 Marco Donadel
2007-08 Marco Donadel
2008-09 Marco Donadel
2009-10 Marco Donadel
2010-11 Marco Donadel
2011-12 ------------------
2012-13 Facundo Roncaglia
2013-14 Facundo Roncaglia
2014-15 Facundo Roncagliapoi Micah Richards
2015-16 Nenad Tomovic
2016-17 Sebastien De Maio
2017-18 Nikola Milenkovic
2018-19 Nikola Milenkovic
2019-20 Nikola Milenkovic
2020-21 Nikola Milenkovic
2021-22 Nikola Milenkovic
2022-23 Nikola Milenkovic
2023-24 Nikola Milenkovic
2024-25 Sofyan Amrabatpoi Edoardo Bove
2025-26 Marco Brescianini
