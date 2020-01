Con la media di Iachini la Fiorentina chiuderebbe sotto i 40 punti. Servirà un “super Beppe”!

Il compito di Beppe Iachini sulla panchina gigliata sarà doppiamente impegnativo. L’ex mediano marchigiano da un parte dovrà cercare di raddrizzare un trend da retrocessione, dall’altra dovrà cercare di… superarsi, visto che, con la sua media punti/gara in Serie A, la Fiorentina rischia non toccare i 40 punti.

La statistica, sotto questo aspetto, ci esemplifica il tutto.

Nei primi 17 turni la Fiorentina di Montella ha conquistato 17 punti, quindi un punto in media a partita. Nella maggior parte dei casi questa media ha consentito di salvarsi in Serie A (visto che, spesso, sono bastati anche 37 punti per evitare la retrocessione), ma la sicurezza, come ben sappiamo, non c’é neanche a 42 punti e il Bologna ne sa qualcosa dopo la stagione 2004-05.

Alla luce di queste considerazioni Iachini si deve porre, soprattutto, l’obiettivo di conquistare 25 punti nelle prossime 21 gare, ossia raggiungere la quota di 1,19 punti in media a gara (quella che adesso, per intendersi, stanno mantenendo Milan e Torino).

Valutando le passate esperienze di Iachini in Serie A (41 vittorie, 47 pareggi e 74 sconfitte in 162 gare) possiamo estrapolare l’attuale media punti gara del neo tecnico viola, ossia 1,05.

Stando alla media storica di Iachini nella massima serie, ed anche a quella maturata nell’ultima esperienza ad Empoli (un punto a gara), la Fiorentina potrebbe aggiungere ai 17 punti attuali quei 21 o 22 punti che non le consentirebbero di chiudere il campionato a 40 punti, quindi con molti rischi in chiave retrocessione.

Per questo motivo Iachini dovrà “correre” più veloce di quello che ha fatto in media fino adesso, cercando di bissare, magari, l’esperienza col Sassuolo di 2 anni fa, in cui riuscì a mantenere la media di 1,33 punti a partita nelle 24 gare disputate.

