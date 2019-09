Classifiche a confronto con lo scorso anno: la Fiorentina peggio di tutte

Penultima con 1 punto dopo 3 giornate, la Fiorentina è una delle due squadre (insieme alla Sampdoria) a non aver ancora vinto in questo campionato. Non stupisce più di tanto dunque che i viola siano in assoluto la formazione con il saldo peggiore nel confronto con l’inizio della Serie A 2018/19. Rispetto alla 3° giornata dello scorso campionato Bologna ed Inter sono quelle che hanno incrementato maggiormente il proprio punteggio in classifica. LEGGI LE CLASSIFICHE A CONFRONTO