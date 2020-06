Cinque curiosità su Fiorentina-Brescia, la prima partita dopo la quarantena

Storico

Fiorentina e Brescia, a Firenze, si sono incontrate 22 volte. Così ripartite: 18 in serie A con 14 vittorie viola, 2 pareggi e 2 sconfitte. 43 reti fatte, 15 subìte. Una volta in serie B con vittoria gigliata per 2-1, ed una volta nel Campionato di Divisione Nazionale con vittoria bresciana per 3-2. Infine due volte in Coppa Italia, con una vittoria per la Fiorentina ed un pareggio. 7 reti ad una il computo delle reti. Lo score totale, quindi, recita: 16 vittorie per la Fiorentina, 3 pareggi, 3 vittorie per il Brescia. 54 a 20 le reti a favore dei viola.

Goleade

Fiorentina-Brescia è stata spesso teatro di vittorie roboanti. Il 7-1 del 5 febbraio 1967, per esempio, con tripletta di Hamrin, doppietta di Brugnera, reti di Pirovano e Cosma. Il 4-0 del 2 aprile 1995 con tutte marcature singole: Di Mauro, Batistuta, Rui Costa e Flachi. Il 5-1 del 3 maggio 1998, doppietta di Batistuta, gol di Schwarz, Oliveira ed Edmundo. Ricordiamo anche il 6-0 del 30 novembre 2000, per l’andata dei quarti di coppa Italia, con doppia firma di Enrico Chiesa e Leandro, gol di Bressan e Rui Costa.

Partita da over

Altro Fiorentina-Brescia roboante, singolare, per certi versi grottesco, fu il 4-3 dell’8 febbraio 1987, che vide ben tre autoreti a sfavore delle rondinelle: due di Giuliano Giorgi (nativo di Carrara, cresciuto nelle giovanili viola), una di Tullio Gritti. L’altra rete delle Fiorentina fu di Nicola Berti, su splendido assist di Antognoni.

Scontri decisivi

Fiorentina-Brescia, oltre che essere una partita ricca di gol, è stata spesso decisiva per le sorti di entrambe le squadre… in ogni senso. Il 10 aprile 1993, per la 27esima giornata di campionato, finisce 2-2 con i viola rimontati dopo il doppio vantaggio firmato Brian Laudrup e Batistuta. Da notare come il gol del pareggio bresciano del romeno Raducioiu arrivò 7 minuti dopo che lo stesso Batistuta era stato espulso per doppia ammonizione. Era la Fiorentina del “secondo” Agroppi che a fine stagione retrocesse in serie B, mentre il Brescia si giocherà l’ultimo posto disponibile in serie A nello spareggio (perdendolo, tra l’altro…) contro l’Udinese. Il 24 febbraio 2001 ancora un 2-2 tra Fiorentina e Brescia si rivela fatale, stavolta per un allenatore: Fatih Terim. L’imperatore, infatti, fu esonerato dopo il pareggio firmato Nuno Gomes e Rui Costa per i viola, e doppietta di Roberto Baggio per il Brescia. Il 29 maggio 2005, infine, la Fiorentina allenata da Dino Zoff batte per 3-0 le rondinelle all’ultima giornata, ottenendo così la salvezza. Lo stesso Brescia, a causa di quella sconfitta, retrocederà tra i cadetti.

L’ultima volta

L’ultimo Fiorentina-Brescia è di oltre 9 anni fa (9 gennaio 2011) e, tanto per cambiare, fu un turbinio di emozioni e rovesciamenti di risultato. Ancora un volta assistiamo ad un doppio vantaggio, stavolta per il Brescia (Diamanti ed il cileno Cordova nel recupero del primo tempo). Clima teso e preoccupato al Franchi con la Fiorentina di Mihajlovic che, in caso di sconfitta, si troverebbe in piena zona retrocessione. Nella ripresa il riscatto clamoroso: al 72′ accorcia Gilardino, all’86’ pareggia Santana, all’88’ rete decisiva di Adem Ljajic (che al 58′ era subentrato a Marco Donadel). Da quel momento la Fiorentina riuscì a riprendersi, terminando il campionato al nono posto.

