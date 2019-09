Cinque cose da sapere su Fiorentina-Samp: dalla prima sfida al record di Batistuta

1- Il primo incontro tra Fiorentina e Sampdoria avvenne il 23 febbraio 1947 e terminò 2-1 a favore dei viola: gol di Suppi e Badiali. Da notare che negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, dal 1929 al 1942, i liguri si erano presentati a Firenze con altre denominazioni: Dominante, Liguria e Sampierdanerese. Solo il 12 agosto del 1946, dalla fusione tra la Sampierdanerese e l’Andrea Doria, nacque l’attuale Sampdoria.

2- Tra campionato e coppa Italia, Fiorentina e Sampdoria (a Firenze) si sono incontrate 67 volte. Score ampiamente favorevole ai viola con 34 vittorie totali, 24 pareggi e sole 9 sconfitte. 111 le reti fatte, 57 quelle subìte. L’ultimo incontro a Firenze tra le due squadre è invece datato 20 gennaio 2019, risultato finale 3-3. Gol di Muriel (2) e Pezzella per la Fiorentina, di Quagliarella (2) e Ramirez per la Sampdoria.

3- La partita casalinga contro la Sampdoria ci riporta ad uno degli eventi più dolorosi della storia viola: l’infortunio occorso a Giancarlo Antognoni nello scontro (fortuito) con Luca Pellegrini. Era il 12 febbraio 1984, Fiorentina terza in classifica, lanciatissima nella corsa scudetto dietro a Torino e Juventus. Anche quel giorno le cose sembravano volgere al meglio: viola in vantaggio già al 19′ con una punizione dello stesso Antognoni. Pochi minuti dall’inizio della ripresa, ed ecco il patatrack: iniziativa di Pin sulla destra, palla al limite dell’area sulla quale vanno contemporaneamente Antognoni e Pellegrini. Ahimè, il capitano viola avrà la peggio. Per lui la diagnosi è terribile: frattura esposta di tibia e perone. ”Antonio” resterà lontano dai campi per ben 21 mesi prima di rientrare il 24 novembre 1984 in Fiorentina-Bari 0-0.

4- Fiorentina-Sampdoria vuol dire anche lo storico record di Gabriel Batistuta. Prima di lui Ezio Pascutti, bandiera del Bologna che “tremare il mondo fa”, che nella stagione ’62-’63 era riuscito a realizzare 12 reti consecutive nelle prime 10 giornate di campionato. Ecco, Batistuta farà di più e di meglio: Cagliari, Genoa, Cremonese (2), Inter, Lazio, Reggiana, Padova, Brescia, Bari e Napoli (2). 12 gol in 10 partite, proprio come Pascutti. Mancava una sola partita ed un solo gol per superarlo, e Fiorentina-Sampdoria del 27 novembre 1994 giungeva a proposito. Il vantaggio doriano di Platt su rigore al 39′ sembra rovinare la festa, ma al 60′ ci pensa il signor Bettin di Padova ad assegnare un rigore alla Fiorentina. Sul dischetto Gabriel Batistuta piega le mani a Walter Zenga e segna la rete che significa record assoluto. 13 reti nelle prime 11 giornate di campionato. Un gol ed una giornata in più di Pascutti. Anche per questo Gabriel Batistuta è entrato nella storia.

5- Fiorentina-Sampdoria non è una partita come tutte le altre… per Vincenzo Montella. L’aeroplanino, da calciatore, ha disputato con la maglia blucerchiata la bellezza di 4 stagioni: tre consecutive dal 1996 al 1999, ed una nel 2007-2008. Da allenatore, invece, lo stesso Vincenzo ha guidato i doriani nella stagione 2015-2016, sostituendo Walter Zenga alla 12esima giornata. Guarda caso proprio dopo una sconfitta casalinga con la Fiorentina per 2-0. Ancora Montella si è reso grande protagonista negli scontri tra Fiorentina e Sampdoria: 6 reti in totale, 5 di queste realizzate a Marassi, una al Franchi di Firenze. Successe il 4 gennaio 1998 con l’aeroplanino che al 78′ rispose al vantaggio di Batistuta al 7′. Da notare che Montella, in quella partita, sbagliò anche un rigore (parato da Toldo) al 38′.

