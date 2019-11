Con il gol di Federico Chiesa (giunto alla sua 17° presenza in azzurro) nella gara Italia-Armenia 9-1, è salito a 66 la quota delle reti “viola” in Nazionale e a 23 il numero totale dei “violazzurri” a segno in Nazionale. L’ultimo giocatore della Fiorentina ad aver segnato con l’Italia prima di Chiesa era stato Cristiano Biraghi il 14 ottobre 2018 a Chorzow (Italia-Polonia 1-1), anche lui alla prima realizzazione assoluta in nazionale. Ricordiamo che il bomber gigliato con la maglia dell’Italia è sempre Luca Toni, con 10 reti segnate in 17 gare disputate da “violazzurro”.

Da evidenziare il fatto che proprio il 18 novembre 2013 cioé 6 anni fa, “Pepito” Rossi metteva a segno a Londra (in Italia-Nigeria 2-2) il suo primo ed unico gol azzurro da tesserato viola.

