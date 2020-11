Cambi in panchina per 3 anni consecutivi in Serie A? Mai successo nella storia della Fiorentina

Tra i record che i tifosi della Fiorentina, in questi ultimi anni, avrebbero volentieri fatto a meno di vedere stabilire dalla società gigliata riguarda il numero di stagioni consecutive in Serie A con avvicendamenti sulla panchina viola. In passato, infatti, la Fiorentina non aveva mai cambiato la guida tecnica nel corso di 3 campionati consecutivi di Serie A. Al massimo erano stati due i tornei consecutivi con il cambio in corsa dell’allenatore nel massimo campionato nazionale (l’ultima volta fra il 2000 ed il 2002, negli ultimi due campionati di Serie A prima del fallimento).

Non si tratta di primato, invece, quello che concerne il numero di allenatori diversi sulla panchina gigliata nell’arco di 3 campionati di Serie A consecutivi. Basta tornare, infatti, al triennio 2010-2013 (oppure 2011-2014) per annoverare 4 nomi diversi consecutivamente alla guida tecnica, ossia: Mihajlovic, Delio Rossi, Guerini e Montella. Anche, in questo caso, il l’ultimo record eguagliato del maggior numero di allenatori diversi che si sono alternati sulla panchina viola nel corso di 3 campionati di Serie A consecutivi appartiene al periodo del fallimento e, precisamente, dal 1999 al 2002, quando si passarono il testimone 5 tecnici diversi: Trapattoni, Terim, Chiarugi (due volte), Mancini e Bianchi.

