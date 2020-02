Buoni i precedenti della Fiorentina con Mariani. Un po’ meno quelli dell’Atalanta. Occhio al “rosso”!

Sarà Maurizio Mariani, “giovane” informatico di Aprilia giunto alla sua 82° direzione in Serie A, ad arbitrare Fiorentina-Atalanta. I 6 precedenti dell’arbitro pontino con i viola (tutti in Serie A) sono decisamente positivi: 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Durante questo torneo Mariani ha già incrociato due volte i gigliati (una vittoria ed un pareggio). Abbastanza negativi, invece, i precedenti dell’Atalanta, che, con il fischietto laziale, su 9 partite, ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Trattasi di un arbitro con una discreta percentuale di vittorie interne in carriera (53%), come dimostra anche l’andamento stagionale in campionato. Su 11 partite dirette, infatti, le vittorie casalinghe sono state 6, con 3 pareggi e 2 successi esterni. Attenzione alle espulsioni: durante le 11 partite dirette in questo campionato Mariani ha già estratto dal taschino ben 10 cartellini rossi (in media quasi uno a partita).

DI SEGUITO GLI INCONTRI DIRETTI DA MARIANI CON LA FIORENTINA:

2016-17 Fiorentina-Udinese 3-0

2017-18 Fiorentina-Torino 3-0

2018-19 Milan-Fiorentina 0-1

2018-19 Fiorentina-Milan 0-1

2019-20 Sassuolo-Fiorentina 1-2

2019-20 Fiorentina-Inter 1-1