Il Milan arriva a Firenze forte di un primato stagionale che riguarda i clean sheet. La difesa rossonera, infatti, è riuscita a terminare ben 9 gare senza subire reti, come del resto ha fatto la retroguardia del Verona. Da evidenziare i 6 clean sheet dei rossoneri conseguiti nelle ultime 11 gare, a dimostrazione del buono stato di forma della retroguardia della squadra allenata da Pioli, che, di contro, una volta perforata va, però, completamente k.o., come è successo proprio con la Fiorentina nella gara d’andata e, più recentemente con Atalanta e ed Inter. Interessante evidenziare anche la “praticità” offensiva dei rossoneri, che sfiora il cinismo più completo. Il Milan, infatti, ha conquistato 35 punti nonostante il quarto peggior attacco del campionato. Non è un caso, quindi, che i rossoneri abbiano conquistato più della metà dei loro punti (18 per l’esattezza) vincendo sei gare col minimo scarto di 1-0.



