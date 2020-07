Aria di pareggio oggi al “Franchi” (almeno secondo i numeri)

Traendo spunto dal mediocre andamento casalingo stagionale della Fiorentina (16 punti in 16 gare) e da quello esterno del Verona (15 punti in 15 trasferte), il risultato odierno più atteso, sotto l’aspetto matematico, è esattamente il pareggio. Ad alimentare le speranze dei tifosi viola – come ricorda Roberto Vinciguerra su La Nazione – ci pensa, però, il bilancio storico nei confronti casalinghi contro gli scaligeri, altamente positivo per i gigliati che, a Campo di Marte, hanno sconfitto l’Hellas per ben 21 volte su 37 partite ufficiali disputate, lasciando ai gialloblù l’esultanza finale solo in 6 occasioni. Analizzando, però, gli ultimi precedenti il consuntivo non è proprio così roseo per la Fiorentina, visto che, dopo la vittoria del 2 dicembre 2013, nelle successive 3 apparizioni dei veneti al “Franchi” ha conseguito un pareggio e due sconfitte. Chiudiamo con una curiosità: con la gara odierna la Fiorentina stabilisce un record (che verrà poi migliorato nei prossimi giorni) per quello che concerne la data di una gara ufficiale disputata al termine di una singola stagione, in quanto, il primato precedente, risaliva al 10 luglio, del 1960, giorno in cui la Fiorentina perse in casa contro l’Ujpest in un incontro valido per la Coppa Mitropa.