A Igor un record per la 32a giornata

Un riconoscimento simbolico che vede il viola Igor come il giocatore più veloce della 32a giornata di Serie A.

Igor è stato uno dei protagonisti principali della vittoria della Fiorentina a Napoli ed è anche stato uno dei calciatori più votati nel nostro Gran Premio Violanews. Ma er il roccioso difensore brasiliano c'è un altro primato abbastanza prestigioso. Tra tutti gli atleti scesi in campo per la 32ª giornata di serie A è stato quello che ha raggiunto la velocità massima con 34,06 km/h. Alle sue spalle, staccato di un soffio, il centravanti dell'Empoli Pinamonti che invece ha raggiunto la velocità massima di 34,05 km all'ora.un duello tutto toscano vinto dal nostro centrale difensivo a cui vanno i nostri complimenti. Per conoscere anche il maratoneta di giornata leggete l'apposita classifica pubblicata da www.numericalcio.it