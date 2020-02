A caccia dell’impresa: Juventus imbattuta in casa da quasi due anni

La Fiorentina cercherà di rendere memorabile la data odierna nella storia viola. La squadra di Iachini, imbattuta in campionato nel corso del 2020, affronta la Juventus capolista reduce dalla sconfitta patita durante l’ultimo turno a Napoli. Da evidenziare come la squadra bianconera, che non perde in casa in Serie A dal 24 aprile 2018, non subisca due sconfitte consecutive in campionato addirittura dall’agosto 2015. La squadra di Sarri arriva a questa gara forte delle ultime 18 gare consecutive in cui è sempre andata a rete. L’ultima squadra a essere rimasta imbattuta contro i bianconeri in serie A è stata proprio la Fiorentina grazie allo 0-0 del “Franchi” nella gara d’andata. Lo scrive La Nazione.