500 giorni fa l’ultimo successo della Fiorentina al “Franchi” davanti ai tifosi

Quasi un anno e mezzo fa i tifosi viola assistevano al "Franchi" all'ultima vittoria casalinga della Fiorentina in gare ufficiali

Il 15 gennaio 2020, esattamente 500 giorni fa, la Fiorentina vinceva l'ultima gara ufficiale al "Franchi" davanti ai propri tifosi presenti sugli spalti, prima del lockdown di metà marzo. In quell'occasione i viola ebbero la meglio dell'Atalanta per 2-1 nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Iachini andò in vantaggio con Cutrone all'11° minuto di gara. A metà della ripresa gli orobici pareggiarono grazie all'ex viola Ilicic. A soli 6 minuti dal termine di pensò Lirola a segnare il gol del 2-1 che trascinò la Fiorentina ai quarti di finale (dove l'Inter estromise poi i gigliati).