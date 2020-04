5 aprile 1942, la porta della Nazionale si tinge di viola per la prima volta

A pochi giorni dal suo 25° compleanno, il portiere della Fiorentina Luigi Griffanti fa il suo esordio in Nazionale in una gara amichevole contro la Croazia; la compagine azzurra campione del mondo, guidata dal Commissario Unico Vittorio Pozzo, non ha problemi a sbarazzarsi dell’avversario con un roboante 4-0 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Si tratta della prima presenza nella massima rappresentativa nazionale per l’estremo difensore gigliato e la prima in assoluto per un portiere della Fiorentina (dal 1942 ad oggi se ne conteranno altri cinque). Quella gara, disputata il 5 aprile del 1942, fu la penultima partita giocata dalla Nazionale prima della forzata inattività di più di tre anni dovuta alle Seconda Guerra Mondiale che, tra l’altro, costò sicuramente al nostro portiere il naturale prosieguo della sua carriera a livello internazionale.