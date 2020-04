30 anni fa Fiorentina-Werder e la sciarpa della… discordia

La domanda sorge spontanea: a chi dava noia quella sciarpa? Parliamo del drappo viola che, nell’intervallo di Fiorentina-Werder Brema (ritorno di semifinale U.E.F.A. del 17 aprile 1990), fu appeso alla rete che di lì a poco sarebbe stata difesa da Oliver Reck, portiere del Werder di Brema. Breve cronaca: le squadre rientrano in campo per la ripresa, e Reck (chissà perché) va deciso verso la rete a rimuovere la sciarpa. Un tifoso viola perde il controllo, scavalca, lo affronta per impedire il gesto e gli da un buffetto… Reck rantola a terra, come investito da inaudita violenza. Risultato? Il campo di Firenze viene squalificato e la Fiorentina giocherà la finale contro la Juventus sul neutro di Avellino. Come andrà a finire, inutile ricordarlo.

Ok, quella sciarpa non ci doveva essere, le provocazioni (lo sappiamo) non sono ammesse, ma perché il portiere del Werder Brema perse tempo per togliere quel drappo innocuo, invece di cercare la concentrazione necessaria per affrontare il secondo tempo? Qualcuno (forse) gli consigliò un tale comportamento? Comunque sia… dopo l’1-1 di Brema, grazie ad un gol di “Nippo” Nappi, i viola cercavano l’impresa, la qualificazione all’insperata finale, nonostante in campionato la Fiorentina veleggiasse in zona retrocessione. E così fu: Fiorentina-Werder Brema finì senza reti con i viola che approdarono alla finale. Ad attenderli la Juventus di Zoff, di Schillaci, di Casiraghi, ma questa è un’altra storia.

