27 gol nell’anno solare, già 10 nel 21/22: i numeri pazzeschi di Vlahovic

Vlahovic, che numeri! Il serbo ieri ha segnato il decimo gol in campionato. Un anno fa raggiunse la doppia cifra alla ventisettesima giornata

Sui propri profili social ACF celebra Dusan Vlahovic , che con la doppietta di ieri ha raggiunto Kurt Hamrin per reti realizzate nell'anno solare. Il serbo ha eguagliato il campione svedese che deteneva con 27 segnature un record che resisteva da decenni, e ha ancora un mese per superare "uccellino".

Non solo, con i due gol messi a segno ieri con il Milan, Vlahovic ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Bottino consistente, che va ad aggiungersi alle reti già messe a segno in Coppa Italia e quelli con la nazionale serba. Il dato è curioso: un anno fa Dusan aveva segnato la decima rete alla ventisettesima (chiuse con 21) quest'anno alla tredicesima. Un dato pazzesco, per un ragazzo del 2000 che vuole abbattere ogni record.