17 aprile 1960, Pasqua amara per i viola

Il risultato di Milan-Fiorentina disputata nella domenica di Pasqua del 1960 (esattamente il 17 aprile), partita valida per la 27° giornata di Serie A, avrebbe potuto capovolgere le sorti di un torneo che vedeva in testa alla graduatoria la Juventus, seguita a breve distanza dai viola. Il terreno venne reso faticoso e scivoloso dalla pioggia e i due capitani, Liedholm e Chiappella, fecero il possibile per far dimenticare ai propri compagni il rifiuto dei rispettivi presidenti, Rizzoli e Befani, circa la loro richiesta di un aumento del premio-partita. Dopo una serie di alterne occasioni fallite in maniera grossolana da entrambe le squadre, si arrivò alla fine del primo tempo a reti inviolate e nella ripresa, complice la stanchezza, la musica non cambiò; l’unico vero brivido lo portò Hamrin, troppo isolato per tutta la partita, che a sei minuti dalla fine colse la traversa con un tiro tagliato verso l’angolo alto della porta difesa da Ghezzi. Lo 0-0 finale fu, tutto sommato, il giusto risultato di una partita abbastanza fiacca e noiosa, che accontentò solo la capolista Juventus che aumentò di un punto il vantaggio sui viola secondi in classifica. Si trattava della seconda volta nella storia che la Fiorentina non subiva reti a Milano, sponda rossonera (la prima volta risaliva all’anno del primo scudetto, cioé quattro anni prima).

