Zurkowski, con il Verona la sua grande occasione

Come racconta La Repubblica, la gara contro il Verona può essere un palcoscenico importante per Symon Zurkowski, centrocampista polacco arriva in estate, che ha giocato solo pochi minuti in viola:

Quella di Verona ( domenica 24 novembre, ore 15) per Szymon Zurkowski può essere la prima partita da titolare con la maglia viola in campionato. Le contemporanee squalifiche di Pulgar e Castrovilli (rientreranno sabato 30 novembre al Franchi con il Lecce), aprono la strada al talentuoso giocatore polacco. A maggior ragione in questi 10 giorni Szymon farà tutto il possibile per convincere ancora di più Montella in allenamento e giocarsi al meglio la sua chance. E questo a prescindere da quale assetto tattico sceglierà il tecnico viola, visto che i tre centrocampisti centrali restano una costante. Piccolo inciso: la sensazione è che Montella decida di riproporre ancora il 3- 5- 2, anche se il rientro di Ribery potrebbe far pensare all’ipotesi di un 4- 3- 3 visto che Vlahovic a Cagliari ha comunque fatto bene, segnando una doppietta. Fatta questa considerazione, la sfida con il Verona per Zurkowski sarà sicuramente un test importante.