Pochissime presenze, pochissimi minuti giocati in stagione: per trovare continuità dopo Dabo la Fiorentina farà partire anche Szymon Zurkowski. Il giovane polacco sembra indirizzato verso Empoli, dove potrà giocare con maggiore costanza. La formula? Prestito di sei mesi, che potrebbero diventare diciotto qualora in club azzurro dovesse conquistare la promozione in Serie A.