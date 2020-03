Zona pericolo distante cinque punti: la Fiorentina non può distrarsi

La Fiorentina impatta sullo 0-0 contro l’Udinese nel triste pomeriggio della Dacia Arena. Una parte dell’analisi de La Nazione:

Niente pubblico e risultato inchiodato sullo 0-0. Ingredienti perfetti per un pomeriggio, quello vissuto dalla Fiorentina a Udine, che di sicuro non lascerà traccia negli almanacchi del calcio. Del bel calcio. Detto questo, resta da capire se il bicchiere viola è da considerarsi mezzo pieno o mezzo vuoto, ovvero se il punticino strappato all’Udinese, avversario diretto nella corsa alla salvezza, vale più della rabbia per la poca fortuna (e il miracolo del portiere Musso) avuta quando, in pieno recupero, Chiesa si è visto ribattere il tiro che valeva il jackpot del match. La classifica dice che dopo le vittorie realizzate da Genoa, Samp e anche Spal, la zona-pericolo della classifica è distante cinque punti. Vietato distrarsi continua a suggerire Iachini e ha ragione.