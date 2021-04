Zitti e pedalare: la Fiorentina si chiude nel “sound of silence”

E' il silenzio lo strumento della società nel tentativo di trovare la compattezza necessaria per affrontare il rush finale di stagione con maggiore serenità

Redazione VN

"Quarant'otto ore per scacciare la paura": scrive così il Corriere dello Sport sulla Fiorentina. Ieri i calciatori sono arrivati al centro sportivo subito dopo pranzo in vista del ritiro che, come comunicato dalla società, proseguirà ad oltranza.

Il silenzio stampa è stato ribadito ancora una volta: non hanno parlato neppure i canali social, se non per comunicazioni ufficiali. Non è stata fissata nemmeno la conferenza stampa di Iachini alla vigilia di Verona-Fiorentina, in programma domani sera. E' il silenzio lo strumento della società nel tentativo di trovare la compattezza necessaria per affrontare il rush finale di stagione con maggiore serenità.

Rispetto a una settimana fa sono stati dilapidati tre punti di vantaggio sulla terzultima: adesso sono cinque e non si può più scherzare. C'è un mese per spazzare via la paura e varare il nuovo progetto viola, quello per la rinascita definitiva.

Il ritiro, stavolta, non sembra destinato a risolversi in poche pre, come accaduto lo scorso dicente dopo il pesante ko contro l'Atalanta. Anche allora la squadra anticipò il raduno di 24 ore, salvo poi interrompere il tutto dopo il pari col Sassuolo. Oggi pomeriggio la squadra partirà per Verona dove ci sarà, salvo imprevisti, anche il presidente Rocco Commisso.